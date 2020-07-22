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22 июля, 2020
 
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"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой

45-летний актер студии "Квартал 95" Степан Казанин разместил в сети снимок, на котором запечатлен вместе со своей женой Наталией в Вилково (Одесская область).

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Казанины воспитывают двух сыновей
Казанины воспитывают двух сыновей
Фото: natalikazanina / Instagram

Актер студии "Квартал 95" Степан Казанин на своей странице в Instagram опубликовал фото, сделанное возле памятника "Нулевой километр", который расположен в Одесской области на острове Анкудинове.

На фото Казанин позирует вместе с женой Наталией, взобравшись сверху на памятник.

"Вот и обнулились. Устье [рек] Дунай и Вилково. Красиво, вкусно, весело", – подписал он фото.

Казанин родом из российского Надыма. Артист принимал участие в команде КВН "Тамбовские волки", после был капитаном команды КВН "Тапкины дети".

Во время участия в киевской лиге КВН познакомился с командой КВН из Кривого Рога "95 квартал", приняв предложение о сотрудничестве.

В настоящее время Казанин является актером студии "Квартал 95". Настоящее имя Казанина – Сергей.

Вместе с женой актер воспитывает двух сыновей – Степана (1998) и Петра (2010).

Теги: Украина, Одесса, Дунай, студия Квартал 95, Степан Казанин
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