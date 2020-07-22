"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой

Актер студии "Квартал 95" Степан Казанин на своей странице в Instagram опубликовал фото, сделанное возле памятника "Нулевой километр", который расположен в Одесской области на острове Анкудинове.
На фото Казанин позирует вместе с женой Наталией, взобравшись сверху на памятник.
"Вот и обнулились. Устье [рек] Дунай и Вилково. Красиво, вкусно, весело", – подписал он фото.
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Вот и обнулилисьУстье Дуная и ВилковоКрасиво, вкусно, весело, клёво * и Липоватос @natalikazanina #вилково #казанины #степанказанин #нулевойкилометр
Казанин родом из российского Надыма. Артист принимал участие в команде КВН "Тамбовские волки", после был капитаном команды КВН "Тапкины дети".
Во время участия в киевской лиге КВН познакомился с командой КВН из Кривого Рога "95 квартал", приняв предложение о сотрудничестве.
В настоящее время Казанин является актером студии "Квартал 95". Настоящее имя Казанина – Сергей.
Вместе с женой актер воспитывает двух сыновей – Степана (1998) и Петра (2010).