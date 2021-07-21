"Вот жесть, даже не раскаивается". Стас Пьеха показал женщину, избившую его семилетнего сына

"Я за своего ребенка ударю кого угодно, мои дети неприкосновенны!", – кричит в камеру женщина.
Это соседка семьи Пьехи по коттеджному городку и супруга футбольного судьи Владислава Безбородова. 19 июля она схватила сына певца и сильно швырнула его на землю. В итоге мальчика пришлось госпитализировать в одну из больниц Санкт-Петербурга, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева и ушиб левого бедра.
"Это единственный аспект [о неприкосновенности детей], в котором я полностью согласен с г-жой И. Безбородовой, избившей моего сына и его бабушку, только с одной поправкой: все дети неприкосновенны!" – написал Пьеха.
Певец выразил надежду, что уголовное дело против Безбородовой "станет для многих важным уроком".
"Повторюсь: нет ни одного ребенка, которого можно бить! Ни своего, ни чужого", – закончил пост Пьеха.
За час видео уже просмотрели больше 120 тыс. раз и оставили больше 1,1 тыс. комментариев.
"Неадекватная женщина. Явно нуждается в лечении", – написала elvira.cherry13.
"Хабалка!!! Неадекватная, пусть идет лечиться!" – прокомментировала видео milana_unicorn_1.
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"Вот жесть, даже не раскаивается", – удивилась juliadeni68.
Пьеха – внук советской певицы Эдиты Пьехи. Он стал известен после участия в талант-шоу "Фабрика звезд" (2004) на российском "Первом канале".