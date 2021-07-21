"Вот жесть, даже не раскаивается". Стас Пьеха показал женщину, избившую его семилетнего сына

Сына Стаса Пьехи Петра избили 19 июля, в тот же день мальчика госпитализировали Фото: wolfieha / Instagram

"Я за своего ребенка ударю кого угодно, мои дети неприкосновенны!", – кричит в камеру женщина.

Это соседка семьи Пьехи по коттеджному городку и супруга футбольного судьи Владислава Безбородова. 19 июля она схватила сына певца и сильно швырнула его на землю. В итоге мальчика пришлось госпитализировать в одну из больниц Санкт-Петербурга, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева и ушиб левого бедра.

"Это единственный аспект [о неприкосновенности детей], в котором я полностью согласен с г-жой И. Безбородовой, избившей моего сына и его бабушку, только с одной поправкой: все дети неприкосновенны!" – написал Пьеха.

Певец выразил надежду, что уголовное дело против Безбородовой "станет для многих важным уроком".

"Повторюсь: нет ни одного ребенка, которого можно бить! Ни своего, ни чужого", – закончил пост Пьеха.

За час видео уже просмотрели больше 120 тыс. раз и оставили больше 1,1 тыс. комментариев.

"Неадекватная женщина. Явно нуждается в лечении", – написала elvira.cherry13.

"Хабалка!!! Неадекватная, пусть идет лечиться!" – прокомментировала видео milana_unicorn_1.

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"Вот жесть, даже не раскаивается", – удивилась juliadeni68.