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20 июля, 2021
 
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После избиения госпитализирован семилетний сын певца Стаса Пьехи

Стас и Петр Пьеха
Стас и Петр Пьеха
Фото: wolfieha / Instagram

В одну из клиник Санкт-Петербурга 19 июля после избиения был госпитализирован семилетний сын российского певца Стаса Пьехи Петя. Мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева и ушиб левого бедра.

По данным издания "СтарХит", мальчика избила соседка семьи по коттеджному городку – супруга футбольного судьи Владислава Безбородова. Петя играл с тремя детьми соседки, пока она, говорится в статье, не попросила своих детей, чтобы они не общались с Пьехой-младшим. Очевидно, пишет издание, Петя обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн.

"Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат [мамы мальчика] Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону", – рассказал изданию очевидец произошедшего.

Мать Пети вызвала полицию. Идет следствие. Отец Пети уже обратился за помощью к известному российскому адвокату Сергею Жорину. Тот пообещал "добиваться возбуждения уголовного дела, а наказание будет зависеть от степени вреда здоровью, причиненному Пете".

Теги: дети, госпиталь, Стас Пьеха, семья, избиение, мальчик, травмы
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