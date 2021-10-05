  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли

На показе Givenchy несколько моделей вышли на подиум с украшениями на шее, напоминающими петли Скриншот: GIVENCHY / YouTube

Авторы Instagram-блога Diet Prada обратили внимание на то, что одна из моделей вышла на подиум с украшением на шее, которое напоминало петлю. Также похожие на петлю украшения были еще у двух участниц дефиле.

"Хотелось бы надеяться, что индустрия моды вынесла уроки и перестала надевать на моделей украшения, похожие на петли. Но колье Givenchy очень сильно напоминает именно их. Удивительно, как никто этого не заметил", – говорится в публикации.

Некоторые подписчики блога согласились с мнением модных критиков.

"Это сделано специально. Возмутительный маркетинг", – отреагировали пользователи сети.

"Когда я смотрю на эти ожерелья, вспоминаю, как мои кузены покончили жизнь самоубийством, повесившись. Они не милые, стильные или что-то в этом роде", – написала пользователь с ником kimsaira.

"Разве искусство не должно шокировать людей?" – прокомментировали публикацию фолловеры.

View this post on Instagram Публикация от Diet Prada ™ (@diet_prada)

Представители модного дома пока что не отреагировали на критику.

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