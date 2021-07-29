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29 июля, 2021
 
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"Врачи говорят, что ему повезло". Сын Демина получил травму на тренировке

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Демин о сыне: Мой птенчик с подбитым крылом
Демин о сыне: Мой птенчик с подбитым крылом
Фото: slavademin_official / Instagram

11-летний сын украинского ведущего Славы Демина травмировал руку. Об этом ведущий сообщил 29 июля в Instagram, разместив совместное селфи со своим ребенком.

На фото сын Демина запечатлен с почти полностью загипсованной правой рукой.

"Мой птенчик с подбитым крылом. Врачи говорят, что ему повезло и отделался небольшой трещиной", – прокомментировал ситуацию ведущий.

Отвечая на комментарии фолловеров, Демин уточнил, что сын получил травму во время тренировки по футболу.

Контекст:

Владислав (2010) – единственный сын Демина. Его мать – режиссер канала "1+1" Оксана Мищенко.

25 января 2021 года Демин заявил, что расстался с женой.

Теги: здоровье, дети, телеведущий, Слава Демин
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