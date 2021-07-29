"Врачи говорят, что ему повезло". Сын Демина получил травму на тренировке

Демин о сыне: Мой птенчик с подбитым крылом Фото: slavademin_official / Instagram

На фото сын Демина запечатлен с почти полностью загипсованной правой рукой.

"Мой птенчик с подбитым крылом. Врачи говорят, что ему повезло и отделался небольшой трещиной", – прокомментировал ситуацию ведущий.

Отвечая на комментарии фолловеров, Демин уточнил, что сын получил травму во время тренировки по футболу.

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