Бульвар Шоубиз
 
25 января, 2021
 
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"Когда отношения становятся токсичными, их надо заканчивать". Демин расстался с женой после 13 лет совместной жизни

Украинский ведущий Слава Демин сообщил, что причиной расставания с женой стало исчезновение из их отношений романтики и общения.

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Демин: Мы разошлись
Демин: Мы разошлись
Фото: Слава Демин / Facebook

Украинский ведущий Слава Демин расстался с женой после 13 лет совместной жизни. Об этом он сообщил 25 января в Facebook. 

"Мы разошлись. Сразу скажу, остались в хороших отношениях, никто не бил посуду и не выбрасывал диваны из окна. Считаю, именно так должны расставаться взрослые и мудрые люди. Когда быт съедает отношения и эти отношения становятся токсичными, то их надо заканчивать. Так произошло и у нас. Стало мало романтики и общения. Все переросло в совместное проживание, а не в отношения. Хочу сказать спасибо тебе, Ксю, за все эти 13 лет. Они были яркими", – написал Демин.

По словам ведущего, он хотел бы остаться с бывшей женой друзьями.

лавное – оставаться любящими родителями. И мы придерживаемся этого. Ребенок должен пережить минимум страданий от того, что мама с папой больше не любят друг друга. Но папа с мамой по-прежнему очень сильно его любят. Даже больше", – подытожил ведущий.

https://www.facebook.com/slavademin/posts/3719108454832678

Демин и Мищенко зарегистрировали брак в апреле 2010 года после трех с половиной лет отношений. На момент бракосочетания избранница ведущего была на восьмом месяце беременности. Пара воспитывает 10-летнего сына Владислава.

Теги: дети, скандал, семья, развод, Слава Демин
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