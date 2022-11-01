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01 ноября, 2022
 
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"Все будет становиться еще более хаотичным". Меган Маркл рассказала об "утренней лихорадке" у нее дома

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У Меган Маркл двое детей от принца Гарри
У Меган Маркл двое детей от принца Гарри
Фото: depositphotos.com

Герцогиня Сассекская Меган в новом выпуске своего подкаста рассказала, как в их с принцем Гарри семье проходят утра. И сравнила жизнь с двумя маленькими детьми с "лихорадкой". Об этом 1 ноября пишет People.

Слушателям стало известно, что дочь герцогов – Лилибет Диана, которой год и четыре месяца, уже начала ходить. А сын Арчи, которому три года, по утрам находится в самой гуще событий, приводит слова Маркл издание.

"Я уверена, что по мере взросления все будет становиться еще более хаотичным. Но я постоянно начеку, все время контролирую, что у них происходит наверху. Сначала встает Лили, через полчаса Арчи", – сказала она.

Меган рассказала, что каждый день готовит завтрак для всей семьи.

"Я готовлю завтрак для всех троих. Для меня это очень важно. Я люблю это делать, для меня это просто лучший способ начать утро. А потом мы отводим Арчи в школу, но это, скорее, похоже на вихрь", – цитирует герцогиню издание.

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США. Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Теги: монархия, дети, принц Гарри, семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская Меган
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