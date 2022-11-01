"Все будет становиться еще более хаотичным". Меган Маркл рассказала об "утренней лихорадке" у нее дома

Слушателям стало известно, что дочь герцогов – Лилибет Диана, которой год и четыре месяца, уже начала ходить. А сын Арчи, которому три года, по утрам находится в самой гуще событий, приводит слова Маркл издание.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alexi Lubomirski (@alexilubomirski)

"Я уверена, что по мере взросления все будет становиться еще более хаотичным. Но я постоянно начеку, все время контролирую, что у них происходит наверху. Сначала встает Лили, через полчаса Арчи", – сказала она.

Меган рассказала, что каждый день готовит завтрак для всей семьи.

"Я готовлю завтрак для всех троих. Для меня это очень важно. Я люблю это делать, для меня это просто лучший способ начать утро. А потом мы отводим Арчи в школу, но это, скорее, похоже на вихрь", – цитирует герцогиню издание.