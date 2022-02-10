"Все еще качаешь", "Никто не выглядит в джинсах лучше". Звезда "Голубой лагуны" Шилдс показала откровенное фото

"Рада поделиться новыми фото для Jordache, вдохновлена их фирменным слоганом: "У вас есть образ", – написала модель.

На заглавном фото Шилдс изображена с нижнего ракурса, стоя спиной к объективу в одних джинсах, на втором снимке модель позирует в черном костюме на стуле, а на остальных фото демонстрирует разные модели джинсовых брюк.

"Все еще качаешь", – прокомментировали снимки Шилдс подписчики.

"Никто не выглядит в джинсах лучше, чем вы", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brooke Shields (@brookeshields)