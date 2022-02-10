"Все еще качаешь", "Никто не выглядит в джинсах лучше". Звезда "Голубой лагуны" Шилдс показала откровенное фото

"Рада поделиться новыми фото для Jordache, вдохновлена их фирменным слоганом: "У вас есть образ", – написала модель.
На заглавном фото Шилдс изображена с нижнего ракурса, стоя спиной к объективу в одних джинсах, на втором снимке модель позирует в черном костюме на стуле, а на остальных фото демонстрирует разные модели джинсовых брюк.
"Все еще качаешь", – прокомментировали снимки Шилдс подписчики.
"Никто не выглядит в джинсах лучше, чем вы", – написали фолловеры.
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Шилдс родилась 31 мая 1965 года на Манхэттене, Нью-Йорк, США. В 10 лет Шилдс с одобрения матери приняла участие в откровенной эротической фотосессии Гарри Гросса для Playboy Press, снявшись полностью обнаженной.
Наибольшую популярность ей принес фильм "Голубая лагуна" (1980).