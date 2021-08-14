"Все, как ты хотел". Тина Кароль почтила память покойного мужа в день его рождения

Тина Кароль вышла замуж за продюсера Евгения Огира в июне 2008 года Фото: tina_karol / Instagram

"Я молодец, я знаю... Все, как ты хотел. С днем рождения, вечность", – подписала она фото.

На фото звезда запечатлена с короткими кудрявыми волосами. Снимок был сделан в 2012 году, когда пара украсила обложку журнала Viva.

Фото: tina_karol / Instagram

