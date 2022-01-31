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31 января, 2022
 
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Всегда скрывающие лица шведские музыканты из Ghost выступили в масках с коровьими рогами от украинской студии Bob Basset

По словам сооснователя арт-студии Bob Basset, маски должны быть не только эффектными, но и комфортными
По словам сооснователя арт-студии Bob Basset, маски должны быть не только эффектными, но и комфортными
Фото: thebandghost / Instgram

Украинская арт-студия Bob Basset создала маски для участников шведской рок-группы Ghost, которые с момента создания коллектива выступают на сцене инкогнито. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила команда Bob Basset.

Музыканты вышли на сцену в масках от украинских мастеров 25 января в Рино (США), где состоялся их первый концерт в рамках тура Imperatour в поддержку альбома Impera.

Сооснователь Bob Basset, художник Сергей Петров рассказал, что заказ на создание масок они получили от стилиста Беатрис Акерлунд, которая занимается художественным оформлением выступлений Ghost. По словам Петрова, они сделали восемь похожих на противогазы масок для участников рок-группы, которые называют себя Безымянными Гулями и не афишируют настоящих имен.

"Если обобщить, это маска в близком к стимпанку стиле из кожи, латуни, с рогами, которые делали из настоящих коровьих рогов. А потом мы сделали то, что никогда не делали – изготовили еще семь копий этой маски по индивидуальным параметрам для каждого из Безымянных Гулей. Кроме того, что они эффектны, они должны быть очень комфортными, потому что музыкантам нужно в них работать на сцене несколько часов – все неоднократно проверялось на удобство и безопасность", – рассказал Петров.

По его словам, самым сложным в этом сотрудничестве было ожидание выступлений группы, которое все время откладывалось из-за пандемии коронавируса.

"А рассказывать о своем участии в проекте раньше времени не могли. Это не первое наше сотрудничество, но каждый раз это как в первый раз. Ghost – мировые легенды металла, для нас честью было работать с ними", – отметил Петров.

Контекст:

Маски от украинской арт-студии Bob Basset использовались в клипах британской группы Zayn, канадско-французской певицы Аврил Лавин, в фильме Metallica, а участник американской группы Slipknot Сид Уилсон выступает и снимается в масках от Bob Basset почти семь лет.

Группа Ghost была создана в 2006 году. За время существования коллектива сменилось четыре солиста, но все они известны публике под псевдонимом Папа Эмеритус.

Теги: Slipknot, Metallica, музыкант, Bob Basset, Аврил Лавин, маски
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