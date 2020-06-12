"Вспоминай меня". Макс Корж в новом клипе спел, лежа на диване. Видео
Белорусский рэпер Макс Корж на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Вспоминай меня", который представляет собой концертное видео. Исполнитель появляется в кадре лежащим на диване, накрытом клетчатым пледом. Он исполняет в микрофон трек. Также в клипе показаны поклонники рэпера, которые подпевают ему. В отдельных моментах сняты целующиеся и обнимающиеся пары.
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