Бульвар Шоубиз
 
16 июля, 2021
 
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"Вы действительно не стареете". 47-летняя Виктория Бекхэм похвасталась стройной фигурой в обтягивающем костюме

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Виктория Бекхэм стала известной благодаря участию в женской поп-группе Spice Girls
Виктория Бекхэм стала известной благодаря участию в женской поп-группе Spice Girls
Фото: polyakovamusic / Instagram

Экс-участница британской группы Spice Girls, дизайнер Виктория Бекхэм 16 июля в Instagram опубликовала серию селфи, на которых позирует на фоне беговой дорожки в салатовом костюме, состоящем из топа и лосин.

Дизайнер отметила, что рекламирует одежду из собственной коллекции. Во время съемки Бекхэм принимала различные позы, демонстрируя стройную фигуру и подкачанный пресс.

"Вы действительно не стареете", – оценили снимки дизайнера подписчики.

Контекст:

Виктория Бекхэм (девичья фамилия Адамс) стала известной благодаря участию в женской поп-группе Spice Girls. Летом 1999 года певица вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма, сменив девичью фамилию на фамилию мужа. После завершения карьеры певицы в 2004 году Виктория Бекхэм стала дизайнером. 

Теги: спорт, Виктория Бекхэм, Spice Girls, певица, дизайнер
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