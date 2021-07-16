"Вы действительно не стареете". 47-летняя Виктория Бекхэм похвасталась стройной фигурой в обтягивающем костюме

Дизайнер отметила, что рекламирует одежду из собственной коллекции. Во время съемки Бекхэм принимала различные позы, демонстрируя стройную фигуру и подкачанный пресс.

"Вы действительно не стареете", – оценили снимки дизайнера подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)