Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2021
 
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"Вы – обслуживающий еб...ный персонал. Нищие у...бища". Блогер из России выбросила вещи визажистов в подъезд, а их выгнала из квартиры

Показав, как общается со своими визажистами, 20-летняя российский Instagram-блогер Дарья Зотеева, известная как Instasamka, оказалась в центре скандала – российская кинопрокатная компания заявила, что вынуждена будет переозвучить мультипликационного персонажа, который разговаривает ее голосом, а певица Клава Кока отказалась от ранее запланированного сотрудничества.

 
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Зотееа: Я самая высокооплачиваемая рэп-исполнительница в России. И чтобы какие-то педовки позволили себя так вести?!
Зотееа: Я самая высокооплачиваемая рэп-исполнительница в России. И чтобы какие-то педовки позволили себя так вести?!
Фото: instasamka / Instagram

20-летняя российский Instagram-блогер Дарья Зотеева, известная как Instasamka, 16 февраля в Instagram Stories разместила запись своего разговора с визажистами, которые опоздали на встречу. Ролик опубликован на YouTube-канале "Светские хроники". 

Блогер сперва в матерной форме выразила недовольство опозданием визажисток.

"Девочки, знаете что? Это было последнее ваше опоздание. Вышли обе на х...й из моей квартиры! Обе собрали свои кисточки еб...ные и вышли на х...й из моей квартиры!" – заявила она.

После этого блогер выбросила в подъезд косметичку и личные вещи сотрудниц.

"Я самая высокооплачиваемая рэп-исполнительница в России. И чтобы еще раз какие-то педовки позволили себя так вести?! Опаздывать хоть на минуту ко мне?! Я буду просто выгонять! Вы – обслуживающий еб...ный персонал, который будет всегда сидеть и винить всех в том, что вы х...ево живете. Вы – нищие у...бища, которые никогда в жизни ничего не поменяют", – сообщила она.

Блогер заявила, что впредь будет предавать огласке подобные случаи со стороны людей, услугами которых пользуется 

ВИДЕО
Видео: Светские хроники / YouTube

Поведение блогера вызвало осуждение среди ее коллег.

По информации агентства "РИА Новости", после публикации этого видео кинопрокатная компания TenLetters заявила, что вынуждена будет заново озвучить одного их персонажей мультфильма "100% Волк", разговаривающего голосом Зотеевой. По словам генерального директора компании Дмитрия Можаева, поведение Зотеевой как публичного человека является недопустимым. 

Осудила поведение блогера и российская певица Клава Кока, разместив в Instagram Stories обращение к Зотеевой. Ролик опубликован на YouTube-канале Kvirty. 

"Я хотела пойти тебе навстречу и подумать о совместной работе, о которой ты меня просила. Но, к сожалению, ты рисуешься для меня и для других совсем не тем человеком, которым являешься. Считаю, твой поступок низкий. Люди, которых ты оскорбляешь каждый день, в тысячу раз достойнее, чем ты", – заявила певица.

ВИДЕО
Видео: Kvirty / YouTube

Зотеева родилась в 2000 году в Тобольске. Сейчас на страницу Зотеевой в Instagram подписано 3,8 млн человек. В июне 2019 года блогер начала музыкальную карьеру и за это время выпустила пять студийных альбомов.

Теги: Россия, скандал, рэп, певица, блогер, Дарья Зотеева, Instasamka
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