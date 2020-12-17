29-летняя блогер-миллионник из Мексики Джоселин Кано умерла после операции по увеличению ягодиц – СМИ

На страницу 29-летней мексиканки Джоселин Кано сейчас подписано около 13 млн человек. Блогер, а в прошлом тренер по фитнесу, делилась с подписчиками откровенными снимками. В начале декабря она отправилась в Колумбию, чтобы сделать операцию на ягодицах, пишет The Sun.

Кано до того, как стать блогером, работала фитнес-тренером Фото: joselyncano / Instagram

29-летняя мексиканская Instagram-блогер Джоселин Кано умерла 7 декабря после того, как сделала в Колумбии операцию по увеличению ягодиц. Об этом сообщает 17 декабря таблоид The Sun со ссылкой на заявление блогера-миллионника Лиры Мерсер, которое она она озвучила во время прямого включения в Instagram.

Семья Кано пока что не подтвердила ее смерть, но как пишет таблоид, панихида уже состоялась в Калифорнии, где проживала блогер.

На страницу Кано подписано более 12,9 млн. человек – она делилась с подписчиками откровенными фото, демонстрируя фигуру. Последняя публикация была сделана 10 декабря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joselyn Cano (@joselyncano)

Американские таблоиды называли Кано "мексиканской Ким Кардашян", подразумевая при этом такие же выдающиеся формы тела, как и у американской модели, отмечает People.

До того как обрести популярность в сети, мексиканка работала фитнес-тренером.