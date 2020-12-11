Режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от COVID-19

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук умер 11 декабря, у него был диагностирован COVID-19. Об этом в Facebook написал кинокритик Вячеслав Шмыров.

"Ну почему опять я? Умер Ким Ки Дук. В Латвии. После "ковида". Сегодня ночью", – написал он.

По информации портала Delfi, режиссер приехал в Латвию 20 ноября, с 5 декабря он перестал выходить на связь, об этом журналистам рассказал директор ArtDocFest/Rīga, режиссер Виталий Манский.

По информации портала, Ким Ки Дук собирался оформить вид на жительство в Латвии и купить недвижимость в Юрмале. Он не пришел на запланированную встречу, после чего коллеги подняли тревогу.

По словам Манского, режиссер умер в больнице. Посольство Южной Кореи в Латвии пока не прокомментировало смерть Ким Ки Дука.

Манский рассказал "Дождю", что к нему обратились коллеги с просьбой "навести мосты с государственными органами Латвии", чтобы оказать помощь в лечении южнокорейскому режиссеру.

"Он на тот момент был еще жив. Стояла задача его найти, потому что он с 5 декабря не выходил на связь. Не сразу бросились его искать. В силу его привычек. Он был самостоятельным человеком, он был один", – сказал Манский.

Он отметил, что Ки Дук въехал в Латвию из Эстонии и нигде не зарегистрировался.

"Въезжая в Латвию, нужно регистрироваться на специальном портале и проходить самоизоляцию. Если бы он это сделал, может, было бы проще его найти. Возможно, он этого не сделал", – сказал Манский.

Ким Ки Дук родился в 1960 году. В 2004 году был удостоен "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале за фильм "Самаритянка". В 2012 году получил "Золотого льва", главный приз Венецианского кинофестиваля за фильм "Пьета".