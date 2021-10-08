"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом

На одном из фото исполнительница позирует лежа, выставив перед камерой голую грудь в декольте.

"Мадам Икс сегодня рожает. Помогите ей толкнуть ребенка", – написала она. Певица так выразилась о премьере видеоверсии ее шоу "Мадам Икс" для стримингового сервиса Paramount.

View this post on Instagram Публикация от Madonna (@madonna)

"Ты выглядишь лучше, чем когда-либо", – прокомментировала подписчица constanzahardingv.