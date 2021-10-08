"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом

На одном из фото исполнительница позирует лежа, выставив перед камерой голую грудь в декольте.
"Мадам Икс сегодня рожает. Помогите ей толкнуть ребенка", – написала она. Певица так выразилась о премьере видеоверсии ее шоу "Мадам Икс" для стримингового сервиса Paramount.
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"Ты выглядишь лучше, чем когда-либо", – прокомментировала подписчица constanzahardingv.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".