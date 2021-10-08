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08 октября, 2021
 
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"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом

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Мадонна: Мадам Икс сегодня рожает
Мадонна: Мадам Икс сегодня рожает
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 7 октября опубликовала в Instagram снимки, для которых снялась в черном облегающем топе с глубоким декольте и красных лосинах.

На одном из фото исполнительница позирует лежа, выставив перед камерой голую грудь в декольте.

"Мадам Икс сегодня рожает. Помогите ей толкнуть ребенка", – написала она. Певица так выразилась о премьере видеоверсии ее шоу "Мадам Икс" для стримингового сервиса Paramount.

"Ты выглядишь лучше, чем когда-либо", – прокомментировала подписчица constanzahardingv.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, певица, грудь, декольте
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