"Выгляжу ортодоксом". Канделаки показала 20-летнюю дочь

По словам российской ведущей Тини Канделаки, без детей ее жизнь не имела бы смысла.

Российская телеведущая Тина Канделаки в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена с 20-летней дочерью Меланией Кондрахиной.

"В эпоху чайлдфри и выбора женщиной исключительно карьеры, я, конечно, выгляжу ортодоксом. Но, несмотря на мою ежедневную работу, знаю точно: все завоевания не имели бы никакого смысла без прекрасных голубых глаз [дочери] Мелании и [сына] Леонтия рядом со мной", – написала она.

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Мелания (2000) – старшая дочь Канделаки, которую она родила в первом браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным. У Мелании есть родной брат Леонтий Кондрахин (2001).

Канделаки развелась с мужем в 2010 году после 12 лет семейной жизни. Сейчас ведущая замужем за предпринимателем Василием Бровко, который младше ее на 12 лет.