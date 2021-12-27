"Вылитый Вовка", "Милый зубастик". 53-летний Пресняков впервые показал лицо годовалого сына

Дети Преснякова запечатлены во время игры детской кровати.

На видео певец впервые крупным планом показал подписчикам лицо годовалого сына – ранее они с женой, певицей Натальей Подольской выкладывали в микроблоги только те снимки, где младший сын был запечатлен со спины.

"Боже, мамина копия", – написали фолловеры.

"Вылитый Вовка", – прокомментировали ролик пользователи сети.

"Милый зубастик. Совсем разные", – отреагировали в сети.

Контекст:

Владимир Пресняков – отец троих сыновей. Старший Никита родился в 1991 году. Его мать – российская певица Кристина Орбакайте. Пресняков расстался с Орбакайте в 1997 году после 11 лет отношений.

В 2010 году певец женился на Подольской, которая родила ему двух сыновей – Арсения (2015) и Ивана (2020).