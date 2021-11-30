"Взрывной эксперимент". Кемеровский снял в Киеве клип с проректором университета культуры в главной роли

Для Костыри, уточняется в сообщении, это было первое в ее жизни появление в клипе.

Автором видео стала режиссер Елена Винярская, в команде также работали стилист Анжела Посохова и хореограф Арсений Костин.

"Новый клип – это взрывной эксперимент с современной аранжировкой, снятый с использованием современных мировых технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики. Буквально в ближайшие недели клип на песню "Первая любовь" будет презентован для общественности", – говорится в сообщении.

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