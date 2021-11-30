"Взрывной эксперимент". Кемеровский снял в Киеве клип с проректором университета культуры в главной роли

Для Костыри, уточняется в сообщении, это было первое в ее жизни появление в клипе.
Автором видео стала режиссер Елена Винярская, в команде также работали стилист Анжела Посохова и хореограф Арсений Костин.
"Новый клип – это взрывной эксперимент с современной аранжировкой, снятый с использованием современных мировых технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики. Буквально в ближайшие недели клип на песню "Первая любовь" будет презентован для общественности", – говорится в сообщении.
Кемеровский (настоящая фамилия – Яковлев) родился 8 августа 1962 года в Кемеровской области. Учился в Смоленском институте физкультуры и спорта и в Московской академии спорта. Он мастер спорта по вольной борьбе.
В 1990 году у Кеменовского вышел дебютный альбом "Не вспоминай меня". В 1995-м году уже в качестве не только композитора и автора текстов, но и исполнителя презентовал альбом "Мой брат", который был посвящен погибшему в ДТП брату-близнецу Александру. Альбом принес Кемеровскому широкую популярность.
Костыря родилась 28 января 1984 года в городе Кропивницкий Кировоградской области. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "кино- и телеискусство".
Она работала сначала в университете, после – в аппарате Верховной Рады. В 2014-м была назначена генеральным директором дворца "Украина", пробыла в должности несколько месяцев.