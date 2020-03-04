When To Say When & Chicago Freestyle. Дрейк выпустил клип с участием Букера. Видео
Канадский музыкант Дрейк на своем YouTube-канале презентовал двойной клип на треки When To Say When и Chicago Freestyle. В ролике снялся атакующий защитник "Финикса" Девин Букер. Он исполнил эпизодическую роль. Дрейк в первой части клипа ездит по городу и встречается с друзьями, во второй – приезжает в свой дом и проводит время там. В финале он достает из рюкзака пачки денег и складывает их в сейф.
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