"Я была уверена, что выйду замуж за цыпочку". Дочь Джексона удивлена, что встречается с парнем, а не с девушкой

22-летняя дочь американского певца Майкла Джексона Пэрис Джексон до встречи с нынешним бойфрендом, музыкантом Гленном Габриэлем, состояла в отношениях с женщинами.

22-летняя дочь покойного американского певца Майкла Джексона Пэрис Джексон призналась, что ранее тяготела к женщинам, поэтому удивлена, что сейчас состоит в отношениях с партнером мужского пола. Об этом она рассказала в первом выпуске сериала Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn, который презентовала в Facebook Watch.

По словам дочери Джексона, ее предыдущая личная жизнь зачастую была скрыта от посторонних, но в ее биографии есть опыт отношений с мужчиной с женскими половыми органами.

"Остаться с чуваком? Нет! Я была уверена, что выйду замуж за цыпочку, так как чаще встречалась с женщинами, а не с мужчинами", – заявила она на камеру.

Пэрис Джексон подчеркнула, что семья с пониманием отнеслась к ее личной жизни.

Пэрис Джексон родилась в 1998 году в Калифорнии. Ее мать – вторая супруга певца Майкла Джексона медсестра Дебора Роу. В браке с артистом она родила двух детей. Брат Пэрис Принс старше ее на год.

В настоящее время Пэрис Джексон встречается с музыкантом Гленном Габриэлем, вместе с которым работала над созданием своего альбома.