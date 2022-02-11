Бульвар Шоубиз
 
11 февраля, 2022
 
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"Я была злобным карликом". Бывшая жена Позитива призналась, что ревновала мужа к своей подруге Насте Каменских

 
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Позитив и Андрийчук некоторое время скрывали свой развод
Позитив и Андрийчук некоторое время скрывали свой развод
Фото: annchuk / Instagram

Бывшая супруга украинского певца Позитива (Алексея Завгороднего), украинский дизайнер Анна Андрийчук ревновала мужа к своей подруге, украинской певице Насте Каменских. Об этом она рассказала в передаче ЖВЛ, которая 11 февраля вышла в эфире "1+1".

"Мы только начали встречаться, а Настя только начинала крутиться на экранах. Причем Настя ко мне так с душой, а я ж была злобным карликом, как мама говорит. Да, ревновала. И я не вижу в этом ничего плохого", – призналась Андрийчук.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Андрийчук – украинский дизайнер. В браке с Позитивом она прожила восемь лет. Пара после расставания не афишировала свой развод.

24 апреля 2021 года в эфире передачи "Світське життя" на "1+1" Позитив, отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей об отношениях с Андрийчук, не стал отрицать, что они расстались. Артист отказался называть причины развода.

Андрийчук 29 апреля в эфире реалити-шоу Каменских "Девочки рулят", которое снималось в Мексике, подтвердила слова бывшего мужа.

Теги: Настя Каменских, семья, развод, Позитив, Алексей Завгородний, дизайнер
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