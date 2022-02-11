  "Я была злобным карликом". Бывшая жена Позитива призналась, что ревновала мужа к своей подруге Насте Каменских

"Мы только начали встречаться, а Настя только начинала крутиться на экранах. Причем Настя ко мне так с душой, а я ж была злобным карликом, как мама говорит. Да, ревновала. И я не вижу в этом ничего плохого", – призналась Андрийчук.

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Контекст:

Андрийчук – украинский дизайнер. В браке с Позитивом она прожила восемь лет. Пара после расставания не афишировала свой развод.

24 апреля 2021 года в эфире передачи "Світське життя" на "1+1" Позитив, отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей об отношениях с Андрийчук, не стал отрицать, что они расстались. Артист отказался называть причины развода.

Андрийчук 29 апреля в эфире реалити-шоу Каменских "Девочки рулят", которое снималось в Мексике, подтвердила слова бывшего мужа.