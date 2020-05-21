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21 мая, 2020
 
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"Я их очень люблю". Sia усыновила двоих 18-летних парней

Австралийская певица Sia рассказала о пополнении в семье, произошедшем в 2019 году.

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Sia о приемных детях: Они были уже очень взрослыми для усыновления, поэтому и у них почти не было шансов попасть в приемную семью
Sia о приемных детях: Они были уже очень взрослыми для усыновления, поэтому и у них почти не было шансов попасть в приемную семью
Фото: siamusic / Instagram

44-летняя австралийская певица Sia подтвердила, что в 2019 году усыновила двоих 18-летних парней. Об этом она рассказала в эфире программы The Morning Mash Up на YouTube-канале SiriusXM.

"В прошлом году я усыновила двоих сыновей. Им обоим было по 18 лет, а сейчас – по 19. Они были уже очень взрослыми для усыновления, поэтому у них почти не было шансов попасть в приемную семью. Я их очень люблю", – сказала певица.

ВИДЕО
Видео: SiriusXM / YouTube

Sia родилась 18 декабря 1975 года, начала карьеру в 1997-м и стала популярной в 2008-м благодаря альбому Some People Have Real Problems.

У исполнительницы нет родных детей. Она является открытой бисексуалкой.

Теги: Австралия, усыновление, Sia, певица, певица Sia, альбом
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