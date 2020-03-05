"Я легко меняю подгузники и могу покормить ее". Энрике Иглесиас рассказал об уходе за новорожденной дочерью

Испанский певец Энрике Иглесиас признался, что мечтает о спортивной карьере для своих детей.

Энрике Иглесиас: Я не сплю, но прекрасно провожу время! Фото: enriqueiglesias / Instagram

Испанский певец Энрике Иглесиас в интервью изданию Entertainment Tonight заявил, что ему нравится ухаживать за новорожденной дочерью.

"Я не сплю, но прекрасно провожу время! Я имею в виду, я бы не променял это ни на что на свете!" – сказал он.

По словам певца, он считал, что ему не нужен помощник, чтобы обрабатывать ребенка, но после одной ситуации поменял свое мнение..

"Я легко меняю подгузники и могу покормить ее. Я думал, что мне не нужна помощь. Даже своей маме говорил, что мы справляемся. Но однажды я уснул во время кормления. И тогда я понял, что это опасно, и признал, что мне все-таки нужна помощь", – признался Иглесиас.

Певец рассказал, что хотел бы, чтобы его дети выбрали профессию в спорте. "Просто потому, что я люблю спорт: гольф, теннис, и я не против того, чтобы одна из моих маленьких девочек играла в теннис. Я не хочу становиться одним из этих одержимых отцов, но я сказал [жене, теннисистке] Анне [Куринковой], что она точно станет лучшим тренером в мире. Мы с ней постоянно соревнуемся на корте. Я думаю, что могу победить ее, но это то, что я говорю все время. Она поддается и позволяет мне побеждать", – рассказал он.

Третий ребенок у Иглесиаса и российской теннисистки Анны Курниковой родился 30 января 2020 года.

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой есть также близнецы, родившиеся 16 декабря 2017 года.

Певец и спортсменка познакомились на съемках клипа певца на песню Escape. Их роман длится более 15 лет.