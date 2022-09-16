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16 сентября, 2022
 
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"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео

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LP об украинцах: Вы отважные и прекрасные люди
LP об украинцах: Вы отважные и прекрасные люди
Фото: iamlpofficial / Instagram

Американская певица LP 14 сентября на своем концерте в Варшаве (Польша) подняла на сцене украинский флаг, который ей передали украинские поклонники из зала.

Соответствующие фото и видео разместили в Instagram пользователи сети.

Певица также встретилась с украинскими поклонниками и оставила на украинском флаге автограф. Этот момент был снят на видео и опубликован в сети.

"Я люблю тебя, Украина! Вы отважные и прекрасные люди", – написала на флаге LP.

Контекст:

LP несколько раз выступала в Киеве.

Она также известна как автор песен для Рианны, Кристины Агилеры, Шер, Риты Оры, The Backstreet Boys, The Veronicas.

Теги: Украина, Польша, флаг, концерт, Варшава, певица LP
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