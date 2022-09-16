"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео

Соответствующие фото и видео разместили в Instagram пользователи сети.
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Певица также встретилась с украинскими поклонниками и оставила на украинском флаге автограф. Этот момент был снят на видео и опубликован в сети.
"Я люблю тебя, Украина! Вы отважные и прекрасные люди", – написала на флаге LP.
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LP несколько раз выступала в Киеве.
Она также известна как автор песен для Рианны, Кристины Агилеры, Шер, Риты Оры, The Backstreet Boys, The Veronicas.