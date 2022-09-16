"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео

LP об украинцах: Вы отважные и прекрасные люди Фото: iamlpofficial / Instagram

Соответствующие фото и видео разместили в Instagram пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eleni Zapounidi (@lpeople_cyprus_official)

Певица также встретилась с украинскими поклонниками и оставила на украинском флаге автограф. Этот момент был снят на видео и опубликован в сети.

"Я люблю тебя, Украина! Вы отважные и прекрасные люди", – написала на флаге LP.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monica Moreno (@long_live_lp)