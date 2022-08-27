  "Гудел весь стадион. Было 80 тыс. людей". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео

Ширан и "Антитіла" выступили на стадионе в Варшаве перед 80 тыс. зрителей Фото: antytila_official / Instagram

"Петь песню – это прикольно. Но, мне кажется, мы сделали немного прикольнее, чем просто спеть песню. Мы подняли большой украинский флаг на сцене, поблагодарили Эда Ширана и весь польский народ за поддержку Украины. Это было невероятно. Гудел весь стадион. Было 80 тыс. людей. И казалось, что каждый на этом стадионе высказал свою поддержку", – сказал Тополя.

Видео выступления музыкантов в том числе опубликовано на YouTube-канале пользователя сети с ником Julianna Tsaruk.

На странице национального бренда Украины – платформы United24 в Facebook сообщается, что Ширан во время концерта также поддержал эту инициативу.

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