  "Гудел весь стадион. Было 80 тыс. людей". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео

"Петь песню – это прикольно. Но, мне кажется, мы сделали немного прикольнее, чем просто спеть песню. Мы подняли большой украинский флаг на сцене, поблагодарили Эда Ширана и весь польский народ за поддержку Украины. Это было невероятно. Гудел весь стадион. Было 80 тыс. людей. И казалось, что каждый на этом стадионе высказал свою поддержку", – сказал Тополя.
Видео выступления музыкантов в том числе опубликовано на YouTube-канале пользователя сети с ником Julianna Tsaruk.
На странице национального бренда Украины – платформы United24 в Facebook сообщается, что Ширан во время концерта также поддержал эту инициативу.
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15 февраля участники группы "Антитіла" вступили в тероборону. На фронте они служили парамедиками, оказывая первую помощь раненым. 25 августа стало известно, что музыканты покинули зону боевых действий по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и вернулись в Киев.
После нападения РФ на Украину Ширан выступил в поддержку украинцев. Певец принял участие в благотворительном концерте в Бирмингеме.
Презентация совместной композиции Ширана и группы "Антитіла" под названием 2Step состоялась 2 мая.
United24 – общее название глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановление украинских городов. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. О запуске глобальной платформы United24 президент Владимир Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований.