  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео

"Предложение от команды Эда записать общую песню – это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании и беспрецедентный поступок, который гарантированно создаст мощный импульс. "Антитіла" выполняли свою работу как военнослужащие, нам было непросто создать и записать украинскую лирику и вокал в студии. Кроме того, студия Bobina Records, где мы обычно записывали собственные песни, оказалась под оккупацией. Но благодаря Максиму Сиволапу, нашему другу и неизменному соавтору и аранжировщику многих песен, мы справились со своей частью", – анонсировали международную премьеру украинские музыканты.

По словам фронтмена группы Тараса Тополи, в куплете, который исполняют музыканты, рассказана история его семьи после того, как началась война.

"И это не только моя история, это история миллионов украинцев, семьи которых разлучили, а иногда и навсегда, ужасные бомбардировки и война", – рассказал Тополя.

В релизе отмечается, что все средства, вырученные от монетизации видео на YouTube, и роялти будут переданы Music Saves UA – благотворительному проекту Всеукраинской ассоциации музыкальных событий.

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Видео: АНТИТІЛА / YouTube

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