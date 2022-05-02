Бульвар Шоубиз
 
02 мая, 2022
 
Новости

"Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео

 
|
Тополя: Предложение от команды Эда записать общую песню это беспрецедентный поступок, который гарантированно создаст мощный импульс
Тополя: Предложение от команды Эда записать общую песню – это беспрецедентный поступок, который гарантированно создаст мощный импульс
Фото: ЕРА

Украинская группа "Антитіла" 2 мая на своем канале в YouTube презентовала видео на песню, которую записала вместе с британским певцом Эдом Шираном, взяв за основу его новый трек 2step, который он презентовал 22 апреля, а видеоряд к ней снимал осенью в Киеве. В новой интерпретации песни появился куплет на украинском языке, который исполнят "Антитіла".

"Предложение от команды Эда записать общую песню – это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании и беспрецедентный поступок, который гарантированно создаст мощный импульс. "Антитіла" выполняли свою работу как военнослужащие, нам было непросто создать и записать украинскую лирику и вокал в студии. Кроме того, студия Bobina Records, где мы обычно записывали собственные песни, оказалась под оккупацией. Но благодаря Максиму Сиволапу, нашему другу и неизменному соавтору и аранжировщику многих песен, мы справились со своей частью", – анонсировали международную премьеру украинские музыканты. 

По словам фронтмена группы Тараса Тополи, в куплете, который исполняют музыканты, рассказана история его семьи после того, как началась война.

"И это не только моя история, это история миллионов украинцев, семьи которых разлучили, а иногда и навсегда, ужасные бомбардировки и война",  рассказал Тополя.

В релизе отмечается, что все средства, вырученные от монетизации видео на YouTube, и роялти будут переданы Music Saves UA – благотворительному проекту Всеукраинской ассоциации музыкальных событий.

ВИДЕО
Видео: АНТИТІЛА / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ноябре 2021 года Ширан посетил Киев. Он провел в украинской столице три дня, снимая видео на улицах города. 

После нападения РФ на Украину Ширан  выступил в поддержку украинцев. Певец принял участие в благотворительном концерте в Бирмингеме.

Тогда ожидалось, что он выступит вместе с группой "Антитіла", которая присоединится к нему по видеосвязи, но организаторы отказали украинскому коллективу, сославшись на то, что концерт носит не военный характер, а служащие в теробороне участники коллектива "носят шлемы и держат оружие в руках".

Теги: война России против Украины, Тарас Тополя, Антитіла, Эд Ширан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Елена ПОСКАННАЯ
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео
  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео
"Хотя бы имей совесть не петь про Борисполь". Замалчивающая войну певица Елка выступила в Сочи
"Хотя бы имей совесть не петь про Борисполь". Замалчивающая войну певица Елка выступила в Сочи
Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине в костюмах, которые являются точными копиями "древних шедевров народного искусства". Фото
Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине в костюмах, которые являются точными копиями "древних шедевров народного искусства". Фото
"Изнасилованные женщины не могут даже помыться, люди едят все подряд". Цимбалюк рассказал, что происходит в Мариуполе
"Изнасилованные женщины не могут даже помыться, люди едят все подряд". Цимбалюк рассказал, что происходит в Мариуполе
"Мочат за отъезд". Замалчивающая нападение РФ на Украину Собчак вслед за Киркоровым прокомментировала травлю Галкина в России
"Мочат за отъезд". Замалчивающая нападение РФ на Украину Собчак вслед за Киркоровым прокомментировала травлю Галкина в России
"Анджелина, будь ангелом мира для Украины". Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили трек Джоли. Видео
"Анджелина, будь ангелом мира для Украины". Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили трек Джоли. Видео
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки СМИ
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото
Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото
Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото
"Меня поразила эта просьба". Вакарчук рассказал, по чьей просьбе почти за месяц написал песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя
"Меня поразила эта просьба". Вакарчук рассказал, по чьей просьбе почти за месяц написал песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя
  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины
  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
  Во время пребывания Джоли во Львове прозвучала воздушная тревога. Актриса среагировала. Видео
  Во время пребывания Джоли во Львове прозвучала воздушная тревога. Актриса среагировала. Видео
  Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео
  Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео
"Для всех этот визит был неожиданностью. Многие не могли поверить, что это она". Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами
"Для всех этот визит был неожиданностью. Многие не могли поверить, что это она". Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 