"Антитіла" анонсировали совместный трек с Эдом Шираном. Названа дата премьеры

Новая композиция – это кавер на песню Ширана 2step, которую он презентовал 22 апреля, а видеоряд к ней снимал осенью в Киеве.

Презентация совместной композиции запланирована на 2 мая.



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Контекст:

В ноябре 2021 года Ширан посетил Киев. Он провел в украинской столице три дня, снимая видео на улицах города.

Ширан после нападения РФ на Украину выступил в поддержку украинцев. Певец принял участие в благотворительном концерте в Бирмингеме.

Тогда ожидалось, что он выступит вместе с группой "Антитіла", которая присоединится к нему по видеосвязи, но организаторы отказали украинскому коллективу, сославшись на то, что концерт носит не военный характер, а служащие в теробороне участники коллектива "носят шлемы и держат оружие в руках".