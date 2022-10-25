Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2022
 
Новости

"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Мэттью Перри и Джулии Робертс была любовь и на экране, и в реальной жизни
У Мэттью Перри и Джулии Робертс была любовь и на экране, и в реальной жизни
Скриншот: сериал "Друзья"

53-летний актер Мэттью Перри продолжает раскрывать подробности своих мемуаров. В одной из глав звезда сериала "Друзья" рассказывает о своем романе с Джулией Робертс, пишет People.

Перри поведал историю о том, как в 1995 году Робертс согласилась быть приглашенной звездой в сериале, но только если она будет играть в паре с ним. В итоге актеры начали встречаться.

Роман был бурным, Робертс даже успела познакомить Перри со своей семьей.

В 1996 году Перри отправился в Нью-Мексико, чтобы встретиться с ней и познакомился с ее семьей. Однако спустя пару месяцев актер сказал Джулии, что им нужно расстаться, пишет издание.

"Я не мог поверить, что встречаюсь с Джулией Робертс, для меня это было слишком. Я был все время уверен, что она собирается расстаться со мной. Чтобы не ждать этого момента, я первый поставил точку в отношениях. Не стану описывать выражение замешательства на ее лице", цитирует актера People.

Контекст:

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в Уильямстауне (штат Массачусетс, США). Актер также известен по ролям в фильмах "Поспешишь – людей насмешишь", "Девять ярдов" и "Папе снова 17".

Перри – первый из шести актеров сериала "Друзья", кто выпустил мемуары. Актер анонсировал, что в книге он расскажет о жизни на съемочной площадке ситкома и впервые раскроет подробности своей борьбы с алкогольной зависимостью.

Теги: сериал, Джулия Робертс, Мэттью Перри, Друзья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться
  Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться
Дмитрий ГОРДОН
  Геннадий Гудков: Иран явно нарывается на санкции, поставляя оружие России. Будем надеяться, что у них мозгов хватит не усугублять ситуацию
  Геннадий Гудков: Иран явно нарывается на санкции, поставляя оружие России. Будем надеяться, что у них мозгов хватит не усугублять ситуацию
Дмитрий ГОРДОН
  Леньо: Москали вели себя, как дикие животные – они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов
  Леньо: Москали вели себя, как дикие животные – они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
"Невероятная по эстетике и шарму женщина". Мейхер в юбке с огромным разрезом устроила фотосессию на улице
"Невероятная по эстетике и шарму женщина". Мейхер в юбке с огромным разрезом устроила фотосессию на улице
"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость
"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость
Ребрик: Знаете, как можно охарактеризовать нашу жизнь? Интервальная – успеть все между тревогами и отключениями света
Ребрик: Знаете, как можно охарактеризовать нашу жизнь? Интервальная – успеть все между тревогами и отключениями света
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье
Тина Кароль показала 13-летнему сыну штаб-квартиру ООН и рассказала, о каком будущем для него мечтает
Тина Кароль показала 13-летнему сыну штаб-квартиру ООН и рассказала, о каком будущем для него мечтает
"Счастливая мамка охеревает". Настя Короткая показала свое состояние рядом с новорожденным сыном
"Счастливая мамка охеревает". Настя Короткая показала свое состояние рядом с новорожденным сыном
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали
Чмерковский высказался о своих коллегах – защищающем Украину на фронте Дикусаре и Яме, который покинул Украину в первый день войны
Чмерковский высказался о своих коллегах – защищающем Украину на фронте Дикусаре и Яме, который покинул Украину в первый день войны
"Сильная женщина". Экс-жена Кличко опубликовала фото в декольтированном платье
"Сильная женщина". Экс-жена Кличко опубликовала фото в декольтированном платье
"Ты мой навсегда!" Каминская рассказала о чувствах к Дикусару
"Ты мой – навсегда!" Каминская рассказала о чувствах к Дикусару
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой
Пирог из сала и ржаного хлеба. Рецепт без выпекания от эксперта
Пирог из сала и ржаного хлеба. Рецепт без выпекания от эксперта
"Да, детка! Что за горячая кошка!" Рианна перед камерой натянула микротрусы на тонких поворозках
"Да, детка! Что за горячая кошка!" Рианна перед камерой натянула микротрусы на тонких поворозках
"Я лежала, как маленькое поленце". 27-летняя Grosu рассказала о своем здоровье впервые после операции
"Я лежала, как маленькое поленце". 27-летняя Grosu рассказала о своем здоровье впервые после операции
"Скучаю по тебе". 32-летняя Миша Романова снялась в салоне авто в объятиях мужчины
"Скучаю по тебе". 32-летняя Миша Романова снялась в салоне авто в объятиях мужчины
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 