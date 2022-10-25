"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость

У Мэттью Перри и Джулии Робертс была любовь и на экране, и в реальной жизни Скриншот: сериал "Друзья"

Перри поведал историю о том, как в 1995 году Робертс согласилась быть приглашенной звездой в сериале, но только если она будет играть в паре с ним. В итоге актеры начали встречаться.

Роман был бурным, Робертс даже успела познакомить Перри со своей семьей.

В 1996 году Перри отправился в Нью-Мексико, чтобы встретиться с ней и познакомился с ее семьей. Однако спустя пару месяцев актер сказал Джулии, что им нужно расстаться, пишет издание.

"Я не мог поверить, что встречаюсь с Джулией Робертс, для меня это было слишком. Я был все время уверен, что она собирается расстаться со мной. Чтобы не ждать этого момента, я первый поставил точку в отношениях. Не стану описывать выражение замешательства на ее лице", цитирует актера People.