"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость

Перри поведал историю о том, как в 1995 году Робертс согласилась быть приглашенной звездой в сериале, но только если она будет играть в паре с ним. В итоге актеры начали встречаться.
Роман был бурным, Робертс даже успела познакомить Перри со своей семьей.
В 1996 году Перри отправился в Нью-Мексико, чтобы встретиться с ней и познакомился с ее семьей. Однако спустя пару месяцев актер сказал Джулии, что им нужно расстаться, пишет издание.
"Я не мог поверить, что встречаюсь с Джулией Робертс, для меня это было слишком. Я был все время уверен, что она собирается расстаться со мной. Чтобы не ждать этого момента, я первый поставил точку в отношениях. Не стану описывать выражение замешательства на ее лице", цитирует актера People.
Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в Уильямстауне (штат Массачусетс, США). Актер также известен по ролям в фильмах "Поспешишь – людей насмешишь", "Девять ярдов" и "Папе снова 17".
Перри – первый из шести актеров сериала "Друзья", кто выпустил мемуары. Актер анонсировал, что в книге он расскажет о жизни на съемочной площадке ситкома и впервые раскроет подробности своей борьбы с алкогольной зависимостью.