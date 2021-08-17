"Я не могу выразить словами, как жестоко обращались с этим парнем". 68-летний Рурк спас щенка по кличке Король Карлос

Рурк – о щенке: Я просто молю бога, чтобы он со временем узнал, что очень любим и находится в безопасности Фото: mickey_rourke_ / Instagram

В комментарии к посту Рурк написал, что бывшие хозяева обращались с теперь уже его питомцем очень жестоко.

"Я не могу выразить словами, как жестоко обращались с этим парнем. Я просто молю бога, чтобы он со временем узнал, что очень любим и находится в безопасности", – сообщил актер. Он уточнил, что питомца зовут Король Карлос.

"Вы хороший человек с золотым сердцем. Король Карлос теперь точно знает, как сильно его любят", – оценили поступок знаменитости подписчики.

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