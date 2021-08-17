"Я не могу выразить словами, как жестоко обращались с этим парнем". 68-летний Рурк спас щенка по кличке Король Карлос

В комментарии к посту Рурк написал, что бывшие хозяева обращались с теперь уже его питомцем очень жестоко.
"Я не могу выразить словами, как жестоко обращались с этим парнем. Я просто молю бога, чтобы он со временем узнал, что очень любим и находится в безопасности", – сообщил актер. Он уточнил, что питомца зовут Король Карлос.
"Вы хороший человек с золотым сердцем. Король Карлос теперь точно знает, как сильно его любят", – оценили поступок знаменитости подписчики.
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Микки Рурк (настоящее имя – Филипп Андре Рурк – младший) родился в 1952 году в США. Он бывший боксер. Рурк стал знаменит после съемок в фильмах "Любовь в Хэмптоне", "Врата рая", "Сердце Ангела", "Красавчик Джонни", "Дикая орхидея".
Осенью 2019 года Рурк в интервью украинскому изданию "Сегодня" заявил, что хочет быть похоронен в украинском селе Загорцы Хмельницкой области, так как там "живет бабушка его помощника и друга Дмитрия Корнейчука".
Летом 2020 года стало известно, что Корнейчук подобрал для Рурка место на кладбище.