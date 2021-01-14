"Я о нем ничего плохого не говорила". Экс-домработница Киркорова после заявления об увольнении отказалась отвечать на вопросы об артисте

79-летняя домработница российского певца Филиппа Киркорова Людмила Дороднова заявила, что отныне говорить о нем может только с близкими.

79-летняя домработница российского певца Филиппа Киркорова Людмила Дороднова в комментарии, который 14 января был опубликован на сайте российского издания "Собеседник", заявила, что больше не может обсуждать его жизнь со СМИ.

Как отмечает издание, такое требование якобы ей поставил Киркоров после того, как она приняла участие в шоу на одном из российских каналов, рассказав там подробности о жизни певица и своем увольнении.

"Я теперь на эти темы не разговариваю вообще. Только со своими. Не волнуйтесь, у меня все хорошо. Я знаю, что он очень хорошо обо мне высказался. Но и я о нем ничего плохого не говорила. Да и передача, в которой поучаствовала, всем понравилась. Но больше ничего говорить не буду", – заявила она.

По информации "Собеседника", бывшая помощница Киркорова после увольнения живет в однокомнатной квартире в Москве (Марьино).

Людмила Дороднова ранее работала помощницей у советской и российской певицы Тамары Миансаровой, после помогала по дому бывшей жене Киркорова – российской артистке Алле Пугачевой, а когда супруги расстались, Дороднова устроилась домработницей в семью певца.

В середине декабря в эфире программы "Звезды сошлись" на российском канале НТВ Дороднова призналась, что Киркоров ее уволил и прекратил общение.

Комментируя высказывание Дородновой, певец заявил, что отправил домработницу на заслуженный отдых, хорошо отблагодарив. Он подтвердил, что действительно больше с ней не общается.