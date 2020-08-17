Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2020
 
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"Я, "Побєда" і Берлін". В день рождения Кузьмы во Львове начали снимать фильм по мотивам его повести

Во Львове начались съемки фильма "Я, "Побєда" і Берлін", сценарий которого был написан по мотивам повести украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы).

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Создатели фильма держат в секрете имя актера, который будет исполнять роль Кузьмы
Создатели фильма держат в секрете имя актера, который будет исполнять роль Кузьмы
Фото: Я, «Побєда» і Берлін / Facebook

Компания Star Media 17 августа, в 52-й день рождения украинского артиста Андрея Кузьменко, погибшего в 2015 году в ДТП, приступила к экранизации его повести "Я, "Побєда" і Берлін". Об этом сообщается на официальной странице съемочной группы картины в Facebook.

Создатели фильма пока что держат в секрете имя актера, который будет исполнять роль Кузьмы. Съемки картины будут проходить во Львове, где в студенческие годы жил и учился певец.

Режиссером-постановщиком фильма является Ольга Ряшина. Снимать картину будет оператор Дмитрий Недря.

https://www.facebook.com/yapobedaiberlin/posts/193746518778049

Книга Андрея Кузьменко "Я, "Побєда" і Берлін" была опубликована в 2006 году.

Музыкант погиб в дорожно-транспортном происшествии 2 февраля 2015 года.

В октябре 2015 года действующий тогда президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил Кузьменко орденом "За заслуги" І степени.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Кузьменко звание Героя Украины с присуждением ордена Государства.

Теги: Львов, Украина, Андрей Кузьменко, фильм, Скрябин, Кузьма Скрябин
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