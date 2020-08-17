"Я, "Побєда" і Берлін". В день рождения Кузьмы во Львове начали снимать фильм по мотивам его повести

Во Львове начались съемки фильма "Я, "Побєда" і Берлін", сценарий которого был написан по мотивам повести украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы).

Создатели фильма держат в секрете имя актера, который будет исполнять роль Кузьмы Фото: Я, «Побєда» і Берлін / Facebook

Компания Star Media 17 августа, в 52-й день рождения украинского артиста Андрея Кузьменко, погибшего в 2015 году в ДТП, приступила к экранизации его повести "Я, "Побєда" і Берлін". Об этом сообщается на официальной странице съемочной группы картины в Facebook.

Создатели фильма пока что держат в секрете имя актера, который будет исполнять роль Кузьмы. Съемки картины будут проходить во Львове, где в студенческие годы жил и учился певец.

Режиссером-постановщиком фильма является Ольга Ряшина. Снимать картину будет оператор Дмитрий Недря.

Книга Андрея Кузьменко "Я, "Побєда" і Берлін" была опубликована в 2006 году.

Музыкант погиб в дорожно-транспортном происшествии 2 февраля 2015 года.

В октябре 2015 года действующий тогда президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил Кузьменко орденом "За заслуги" І степени.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Кузьменко звание Героя Украины с присуждением ордена Государства.