"Я пошла на личный эксперимент". Жена Бабкина рассказала, как ей удалось вернуть доступ к своей странице в Instagram

Супруга украинского певца Сергея Бабкина, блогер Снежана Бабкина, у которой 13 октября злоумышленник взломал личную страницу в Instagram, 9 декабря заявила, что вернула доступ к блогу благодаря медитациям.
"Многие могут с иронией отнестись, но это правда", – заверила она.
По словам Бабкиной, вернуть доступ к ее странице пытались многие хакеры, но у них ничего не вышло.
"Лучшие хакеры Харькова, Киева, Минска, Москвы, Мюнхена, Нью-Йорка взялись за это дело. Постепенно все откалывались, потому как ничего не получалось. Я практически потеряла надежду, но небольшой процент веры остался. И я пошла на свой личный эксперимент – медитация на желание. И я сейчас вообще не шучу", – написала супруга музыканта.
Она отметила, что на на девятый день медитации ей написала некая женщина, которой в течение часа удалось вернуть доступ к странице.
"Я быстро изменила пароли, и все", – подытожила Бабкина. Блогер подчеркнула, что оказавшая ей помощь незнакомка попросила не указывать ее данные и отказалась от вознагражения.
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О краже аккаунта в Instagram Снежана Бабкина заявила 13 октября, обнародовав видеообращение на странице своего мужа. По ее словам, страницу взломали, когда она пыталась пройти верификацию.
5 декабря Бабкина сообщила, что вернула доступ к странице.