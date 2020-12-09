"Я пошла на личный эксперимент". Жена Бабкина рассказала, как ей удалось вернуть доступ к своей странице в Instagram

По словам супруги украинского музыканта Сергея Бабкина, блогера Снежаны Бабкиной, в течение двух месяцев хакеры со всего мира пытались помочь ей вернуть доступ к личной странице в Instagram, которую взломал злоумышленник. Но то, что не получилось у них за два месяца, за час удалось сделать некой женщине, которая попросила не называть ее имени и отказалась от вознаграждения.

13 октября Бабкин сообщил, что у его жены украли страницу в Instagram Фото: snezhanababkina_offical / Instagram

Супруга украинского певца Сергея Бабкина, блогер Снежана Бабкина, у которой 13 октября злоумышленник взломал личную страницу в Instagram, 9 декабря заявила, что вернула доступ к блогу благодаря медитациям.

"Многие могут с иронией отнестись, но это правда", – заверила она.

По словам Бабкиной, вернуть доступ к ее странице пытались многие хакеры, но у них ничего не вышло.

"Лучшие хакеры Харькова, Киева, Минска, Москвы, Мюнхена, Нью-Йорка взялись за это дело. Постепенно все откалывались, потому как ничего не получалось. Я практически потеряла надежду, но небольшой процент веры остался. И я пошла на свой личный эксперимент – медитация на желание. И я сейчас вообще не шучу", – написала супруга музыканта.

Она отметила, что на на девятый день медитации ей написала некая женщина, которой в течение часа удалось вернуть доступ к странице.

"Я быстро изменила пароли, и все", – подытожила Бабкина. Блогер подчеркнула, что оказавшая ей помощь незнакомка попросила не указывать ее данные и отказалась от вознагражения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Снежана Бабкина (@snezhanababkina_official)

О краже аккаунта в Instagram Снежана Бабкина заявила 13 октября, обнародовав видеообращение на странице своего мужа. По ее словам, страницу взломали, когда она пыталась пройти верификацию.

5 декабря Бабкина сообщила, что вернула доступ к странице.