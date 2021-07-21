"Я шел к этому 20 лет!". Ведущий шоу "Глос країни" Демин удалил родинки и рассказал, сколько заплатил за это

"Я шел к этому 20 лет! На шее была одна большая родинка, которая очень раздражала. И три незначительных. А еще две папилломы подмышками. Недавно виделся с двумя известными мужиками, которые удалили себе ненавистные родинки. Один делал у себя в клинике, а второй не у себя (потому что у него нет своей клиники)", – рассказал он.

По словам Демина, он решил, что в течение недели в кадре лучше не появляться, поэтому выбрал соответствующий свободный день.

"Сначала папилломы и родинки осматривают на специальном аппарате и, если все в порядке, начинается сам процесс удаления. Вкалывают в каждую родинку анестезию. Сам процесс удаления занимает меньше минуты. Дальше обработка и все! Через неделю на повторный осмотр к врачу. После удаления две недели нельзя загорать, так как могут образоваться пигментные пятна. Весь процесс занял 20 минут", – написал он.

За прием и удаление шести родинок и паппилом Демин заплатил дерматологу 1950 грн.

"Пишу этот пост через два часа после процедуры. Раны не болят. Вечером уже можно отклеивать пластырь", – отметил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)