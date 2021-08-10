"Я сказала, что девственница, но его это не остановило". Модель Кира Дихтяр сообщила, что была изнасилована российским олигархом

Дихтяр: Вы просто представить не можете, что чувствуют девочки в таких ситуациях, как они переживают этот опыт Фото: kiradikhtyar / Instagram

По словам Дихтяр, на момент изнасилования ей было 15 лет.

"Мне сказали, что у меня съемка в Лондоне. Прибыв в гостиницу, я спустилась в лобби, а там сидел этот олигарх. Он пригласил меня к себе, сказал, что съемка будет проходить там. До сих пор помню адрес, где он, как я уже потом выяснила, устраивает оргии с 14- и 16-летними девочками. Я сразу сказала ему, что я девственница, но его это не остановило. Он меня изнасиловал и выкинул на улицу. После этого он никогда со мной больше не контактировал", – заявила Дихтяр.

Модель подчеркнула, что рассказала о случившемся с ней 18 лет назад для того, чтобы привлечь внимание к тому, что "происходит за высокими заборами чьих-то роскошных вилл, в шикарных гостиничных номерах и презентабельных апартаментах".

"Вы просто представить не можете, что чувствуют девочки в таких ситуациях, как они переживают этот опыт. Дети не должны подвергаться насилию", – резюмировала она.