Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2021
 
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"Я сказала, что девственница, но его это не остановило". Модель Кира Дихтяр сообщила, что была изнасилована российским олигархом

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Дихтяр: Вы просто представить не можете, что чувствуют девочки в таких ситуациях, как они переживают этот опыт
Дихтяр: Вы просто представить не можете, что чувствуют девочки в таких ситуациях, как они переживают этот опыт
Фото: kiradikhtyar / Instagram

33-летняя российская модель Кира Дихтяр в 15-летнем возрасте была изнасилована российским олигархом. Об этом 6 августа она рассказала изданию Sobesednik.ru, подчеркнув, что ранее не говорила об этом, так как не хотела, чтобы ее жалели. Имя насильника модель называть не стала.

По словам Дихтяр, на момент изнасилования ей было 15 лет.

"Мне сказали, что у меня съемка в Лондоне. Прибыв в гостиницу, я спустилась в лобби, а там сидел этот олигарх. Он пригласил меня к себе, сказал, что съемка будет проходить там. До сих пор помню адрес, где он, как я уже потом выяснила, устраивает оргии с 14- и 16-летними девочками. Я сразу сказала ему, что я девственница, но его это не остановило. Он меня изнасиловал и выкинул на улицу. После этого он никогда со мной больше не контактировал", – заявила Дихтяр.

Модель подчеркнула, что рассказала о случившемся с ней 18 лет назад для того, чтобы привлечь внимание к тому, что "происходит за высокими заборами чьих-то роскошных вилл, в шикарных гостиничных номерах и презентабельных апартаментах".

"Вы просто представить не можете, что чувствуют девочки в таких ситуациях, как они переживают этот опыт. Дети не должны подвергаться насилию", – резюмировала она.

Контекст:

Кира Дихтяр – известная российская топ-модель. Сейчас проживает в США. Снималась для обложек журналов Playboy, Vogue, Glamour, In Style, GQ, Elle, Vanity Fair, Cosmopolitan, Noise, Marie Claire, FHM, Maxim, участвовала в рекламных компаниях для Nike и Abercrombie & Fitch.

Теги: Лондон, изнасилование, отель, олигархи, модель
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