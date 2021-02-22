Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2021
 
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"Я успела поговорить с ней по телефону". Жена Николаева заявила о смерти близкой родственницы от COVID-19

По словам супруги российского музыканта Игоря Николаева Юлии Проскуряковой, ее родственница скончалась в екатеринбургской клинике, куда была госпитализирована с COVID-19.

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Жена Николеава: Это все-таки очень очень больно терять близких
Жена Николеава: Это все-таки очень очень больно – терять близких
Фото: uliaveronika / Instagram

Супруга российского певца и композитора Юрия Николаева Юлия Проскурякова 22 февраля в Instagram сообщила о смерти своей 86-летней родственницы, которая умерла от COVID-19.

"Сегодня утром в Екатеринбурге, в больнице умерла моя любимая баба Шура. Я успела поговорить с ней по телефону перед смертью и сказать, как сильно я ее люблю. Головой понимаю, что 86 лет, что были проблемы с сердцем и еще COVID-19, и все равно никак не могу принять, что ее больше нет. Это все-таки очень очень больно – терять близких", – сообщила жена российского артиста.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в России подтверждено 4,13 млн случаев коронавируса, 82,25 тыс. человек умерли.

Теги: Россия, Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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