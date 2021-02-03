"Цвет настроения синий", "Вы как дельфин, но где русалка?" Босой Николаев в одиночестве позировал на берегу океана

61-летний российский певец и композитор Игорь Николаев поделился в сети новым снимком.

61-летний российский певец и композитор Игорь Николаев во время отдыха во Флориде (США) принял участие в фотосессии на берегу океана. Снимком, на котором он запечатлен идущим босиком по песку, артист поделился 2 февраля в Instagram.

Для съемки Николаев выбрал наряд голубого цвета в тон пейзажа.

"Вы как дельфин, но где русалка?" – отреагировали на публикацию фолловеры.

"Цвет настроения синий", – написали в комментариях подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Николаев родился в 1960 году в Сахалинской области. В 1975 году переехал в Москву, поступив в училище при консерватории имени Чайковского. В 1980 году познакомился с певицей Аллой Пугачевой. Популярность к композитору пришла после того, как Пугачева исполнила написанные им песни "Айсберг" и "Расскажите, птицы".

Николаев женат. Вместе с женой Юлией Проскуряковой он воспитывает дочь Веронику. Супруги поженились в 2010 году.

От предыдущих отношений у Николаева есть 42-летняя дочь Юлия, которая проживает в США.