Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2021
 
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"Цвет настроения синий", "Вы как дельфин, но где русалка?" Босой Николаев в одиночестве позировал на берегу океана

61-летний российский певец и композитор Игорь Николаев поделился в сети новым снимком.

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Николаев родился в 1960 году
Николаев родился в 1960 году
Фото: igor_nikolaev_music / Instagram

61-летний российский певец и композитор Игорь Николаев во время отдыха во Флориде (США) принял участие в фотосессии на берегу океана. Снимком, на котором он запечатлен идущим босиком по песку, артист поделился 2 февраля в Instagram.

Для съемки Николаев выбрал наряд голубого цвета в тон пейзажа.

"Вы как дельфин, но где русалка?" – отреагировали на публикацию фолловеры.

"Цвет настроения синий", – написали в комментариях подписчики.

Николаев родился в 1960 году в Сахалинской области. В 1975 году переехал в Москву, поступив в училище при консерватории имени ЧайковскогоВ 1980 году познакомился с певицей Аллой Пугачевой. Популярность к композитору пришла после того, как Пугачева исполнила написанные им песни "Айсберг" и "Расскажите, птицы".

Николаев женат. Вместе с женой Юлией Проскуряковой он воспитывает дочь Веронику. Супруги поженились в 2010 году.

От предыдущих отношений у Николаева есть 42-летняя дочь Юлия, которая проживает в США.

Теги: США, Игорь Николаев, отдых
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