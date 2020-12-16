"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу

Российский певец Игорь Николаев 15 декабря опубликовал в Instagram ролик, на котором его пятилетняя дочь Вероника загадывает желание Деду Морозу.
"Напиши на бумажке и сделай, чтобы крутили мою музыку на радио и все могли слышать", – заявила она.
"Рано или поздно так и будет", – прокомментировали ролик фолловеры.
"Дальновидный ребенок. Пусть мечты сбываются", – отреагировали пользователи сети.
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Вероника – младшая дочь певца. Ее мать – третья жена Николаева Юлия Проскурякова. Супруги поженились в 2010 году.
Ранее он был женат на однокласснице Елене. От этих отношений у Николаева есть дочь Юлия. В настоящее время она живет в США и занимается врачебной практикой.
Во втором браке с певицей Наташей Королевой у Николаева детей не было.