"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу

Российский певец Игорь Николаев разместил в сети видео с участием пятилетней дочери.

Российский певец Игорь Николаев 15 декабря опубликовал в Instagram ролик, на котором его пятилетняя дочь Вероника загадывает желание Деду Морозу.

"Напиши на бумажке и сделай, чтобы крутили мою музыку на радио и все могли слышать", – заявила она.

"Рано или поздно так и будет", – прокомментировали ролик фолловеры.

"Дальновидный ребенок. Пусть мечты сбываются", – отреагировали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Вероника – младшая дочь певца. Ее мать – третья жена Николаева Юлия Проскурякова. Супруги поженились в 2010 году.

Ранее он был женат на однокласснице Елене. От этих отношений у Николаева есть дочь Юлия. В настоящее время она живет в США и занимается врачебной практикой.

Во втором браке с певицей Наташей Королевой у Николаева детей не было.