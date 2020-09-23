"Сегодня наш день". 60-летний Николаев отмечает годовщину семейной жизни с 38-летней Проскуряковой

60-летний российский певец Игорь Николаев обнародовал в сети совместные фото с женой Юлией Проскуряковой, с которой прожил в браке 10 лет.

60-летний российский певец Игорь Николаев опубликовал в Instagram совместные фото с женой Юлией Проскуряковой, сделанные в разные периоды их семейной жизни.

"10 лет как одно счастливое мгновение. Сегодня наш день", – написал он.

Николаев и Проскурякова поженились в 2010 году. Спустя пять лет у пары родилась дочь Вероника.

Брак с Проскуряковой – третий в биографии певца. Ранее он был женат на однокласснице Елене. От этих отношений у Николаева есть дочь Юлия. В настоящее время она живет в США и занимается врачебной практикой.

Во втором браке с певицей Наташей Королевой у Николаева детей не было.

В сентябре 2020 года Королева, комментируя отношения с экс-супругом, призналась, при встрече им есть что вспомнить.