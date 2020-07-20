"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте

60-летний российский певец Игорь Николаев разместил в сети фото, позируя в кадре в женской шляпе и с детской сумочкой в руках.

Николаев: У меня теперь новый стилист Фото: igor_nikolaev_music / Instagram

60-летний российский певец Игорь Николаев в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен в образе, который для него подобрала дочь.

"У меня теперь новый стилист и фотограф – четырехлетняя дочка Вероничка. Надела на меня мамину шляпу, вручила свою сумочку и сообщила: "Теперь ты красавчик", – подписал он фото.

В 2015 году Николаев женился на певице Юлии Проскуряковой. В 2016 году супруга родила артисту дочь Веронику.

В США у Николаева живет старшая дочь от первого брака Юлия Николаева, которой осенью исполнится 42 года.