"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте

60-летний российский певец Игорь Николаев в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен в образе, который для него подобрала дочь.
"У меня теперь новый стилист и фотограф – четырехлетняя дочка Вероничка. Надела на меня мамину шляпу, вручила свою сумочку и сообщила: "Теперь ты красавчик", – подписал он фото.
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У меня теперь новыи * стилист и фотограф - четыре * хлетняя дочка Вероничка: надела на меня мамину шляпу, вручила свою сумочку, сообщила «ТЕПЕРЬ ТЫ КРАСАВЧИК», и сделала фото!)Я в полном порядке! Специалист серье * зныи * ! #игорьниколаев #верониканиколаева #никаниколаева
В 2015 году Николаев женился на певице Юлии Проскуряковой. В 2016 году супруга родила артисту дочь Веронику.
В США у Николаева живет старшая дочь от первого брака Юлия Николаева, которой осенью исполнится 42 года.