"Я вынуждена все оставить. Больно, обидно и сложно". Главред украинского Cosmopolitan покинула издание

"Это были невероятные 15 лет моей жизни. В 19 лет, студенткой, я попала в этот издательский дом и вместе с ним в удивительный мир глянца. Последние пять с половиной лет я возглавляла Cosmopolitan. Годы абсолютного профессионального счастья, роста и свободы. Сколько всего за это время интересного и поучительного произошло, можно перечислять бесконечно. От кризисных ситуаций и литров слез, до пиков восторга, когда хотелось кричать об этом на весь мир. Сейчас я вынуждена все это оставить. Больно, обидно и невероятно сложно, ведь журнал уже давно стал центром моей вселенной. Но впереди – еще интереснее, обещаю. По всем дальнейшим вопросам касательно бренда обращайтесь в американский офис", – написала Буринская.

Она не назвала причин, которые вынудили ее оставить проект.