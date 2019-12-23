"Якщо хочеш новий рік". Вышел клип Pianoбой. Видео
Украинский музыкант Pianoбой (Дмитрий Шуров) на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Якщо хочеш новий рік". Режиссер – Евгений Подлесный. По сюжету ролика накануне Нового года семья бурно выясняет отношения. В финале они уже, играя, бьют друг друга подушками. Шуров в ролике предстал в образе Деда Мороза. "Премьера только для людей с крепкими нервами! Обнимашковая опасность! Харассмент Деда Мороза! Летающие собаки и салаты, душевные разговоры с деревяхой в руке, или почему без твоих объятий не придет Новый год", – представил премьеру в Facebook Шуров.
Pianoбой: Премьера только для людей с крепкими нервами! Обнимашковая опасность! Харассмент Деда Мороза! Летающие собаки и салаты, душевные разговоры с деревяхой в рук
Фото: Pianoбой Дмитрий Шуров / Facebook
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