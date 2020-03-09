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09 марта, 2020
 
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Яма оголился на пляже

Судья шоу "Танцы со звездами", украинский хореограф Влад Яма обнародовал ню-снимок.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яма: Девочки, девушки, женщины, бабушки наши, не могу скрывать свою любовь, желаю вам побольше настоящих мужчин вокруг
Яма: Девочки, девушки, женщины, бабушки наши, не могу скрывать свою любовь, желаю вам побольше настоящих мужчин вокруг
Фото: vladyama_official / Instagram

Судья шоу "Танцы со звездами", украинский хореограф Влад Яма поделился в Instagram снимком, на котором запечатлен обнаженным.

Паховая зона на фото прикрыта ракушкой, которую держит женская рука.

"Девочки, девушки, женщины, бабушки наши, не могу скрывать свою любовь, желаю вам побольше настоящих мужчин вокруг, радости в душах, улыбок каждый день, счастья женского и пускай все в жизни будет искренне и по-настоящему! Обнимаю каждую" – написал он по случаю Международного женского дня, 8 марта.

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев он занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца.

Яма является преподавателем танца со школьных лет. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также шоу "Україна має талант", "Танцюють всі!".

Теги: Влад Яма
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