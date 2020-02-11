Яма сбрил бороду,но оставил усы

Судья шоу "Танцы со звездами", украинский хореограф Влад Яма показал фото из Star Wars Hollywood Studios.

Судья шоу "Танцы со звездами", украинский хореограф Влад Яма поделился в Instagram снимком со своей женой Лилианой. Фото сделано в Star Wars Hollywood Studios.

На фото Яма запечатлен под прицелом оружия Дарта Вейдера, героя франшизы "Звездные войны".

"Вообще не страшно. Ну по крайней мере Лилиане!" – написал он.

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев он занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца.

Яма является преподавателем танца со школьных лет. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также шоу "Україна має талант", "Танцюють всі!".