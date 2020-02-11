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11 февраля, 2020
 
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Яма сбрил бороду,но оставил усы

Судья шоу "Танцы со звездами", украинский хореограф Влад Яма показал фото из Star Wars Hollywood Studios.

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Яма показал эксперименты с внешностью
Яма показал эксперименты с внешностью
Фото: vladyama_official / Instagram

Судья шоу "Танцы со звездами", украинский хореограф Влад Яма поделился в Instagram снимком со своей женой Лилианой. Фото сделано в Star Wars Hollywood Studios.

На фото Яма запечатлен под прицелом оружия Дарта Вейдера, героя франшизы "Звездные войны".

"Вообще не страшно. Ну по крайней мере Лилиане!" – написал он.

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев он занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца.

Яма является преподавателем танца со школьных лет. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также шоу "Україна має талант", "Танцюють всі!".

Теги: Влад Яма
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