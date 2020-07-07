YAYA. Tekashi 6ix9ine, которому грозило 47 лет тюрьмы, в анимационном клипе предстал в образе ребенка. Видео
Американский рэпер Tekashi 6ix9ine презентовал на своем канале в YouТube клип на испаноязычную песню YAYA. Ролик представляет собой лирик-видео (видеозарисовку). Tekashi 6ix9ine изображен в образе младенца, сидящего в напоминающем яйцо десерте. У ребенка цветные зубы и волосы, а на лбу татуировка "69". Рэперу Tekashi 6ix9ine грозило до 47 лет тюрьмы за членство в преступной банде, занимавшейся разбоем, наркоторговлей и убийствами. Об этом сообщала BBC. В 2019 году рэпер пошел на сотрудничество со следствием: дал показания против других членов банды и признал вину в нескольких преступлениях. В результате он в декабре 2019 года получил два года заключения, но, как сообщала BBC, в начале апреля 2020-го вышел из тюрьмы досрочно, поскольку страдает астмой и заразился коронавирусом.
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