"Зачем ты так странно красишь веко?" Тодоренко показала проявление витилиго на лице

"Настроение улучшается. А витилиго никуда не девается", – подписала она портретное фото и добавила, что раньше ее даже дразнили, спрашивая: "Зачем ты все время так странно красишь веко?"

Контекст:

В марте 2021 года Тодоренко впервые рассказала, что у нее диагностировали витилиго. Ведущая подчеркнула, что ранее стеснялась говорить об этом, а свои фотографии обрабатывала перед публикацией.

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.