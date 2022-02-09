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09 февраля, 2022
 
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"Зачем ты так странно красишь веко?" Тодоренко показала проявление витилиго на лице

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Тодоренко: Настроение улучшается. А витилиго никуда не девается
Тодоренко: Настроение улучшается. А витилиго никуда не девается
Фото: reginatodorenko / Instagram

31-летняя российская ведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которой в марте 2021 года врачи диагностировали витилиго, 9 февраля в Instagram Stories показала, как на данный момент выглядит нарушение пигментации кожи на лице.

"Настроение улучшается. А витилиго никуда не девается", – подписала она портретное фото и добавила, что раньше ее даже дразнили, спрашивая: "Зачем ты все время так странно красишь веко?"

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Скриншот: reginatodorenko / Instagram

Контекст:

В марте 2021 года Тодоренко впервые рассказала, что у нее диагностировали витилиго. Ведущая подчеркнула, что ранее стеснялась говорить об этом, а свои фотографии обрабатывала перед публикацией.

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.

Теги: Регина Тодоренко, фото, Орел и решка, витилиго, диагноз
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