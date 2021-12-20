"Замуж как можно скорее". 49-летний Олег Ляшко покатал на санках переодетую Снегурочкой 19-летнюю дочь

На фото 49-летний Ляшко запечатлен в образе Деда Мороза, а Владислава переодета в Снегурочку – во время съемки политик катал дочь на санках.

"Нашей дочери 19 лет. Лучший подарок от [святого] Николая", – написал Ляшко.

"Замуж как можно скорее", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Летом 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал брак с Роситой Сайранен. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Владиславу (2002) и сына Александра (2020).

Как пишет "Страна", в интервью Ляшко и его супруга говорили, что Владислава – их совместная дочь. Но ранее в декларациях политика она была указана как Горбенко Владислава Витальевна. В декларации за 2019 год политик впервые указал, что Владислава изменила фамилию и отчество, теперь она Ляшко Владислава Олеговна.