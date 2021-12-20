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20 декабря, 2021
 
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"Замуж как можно скорее". 49-летний Олег Ляшко покатал на санках переодетую Снегурочкой 19-летнюю дочь

Ляшко: Нашей дочери 19 лет.
Ляшко: Нашей дочери 19 лет.
Фото: liashko / Instagram

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко 19 декабря разместил в Instagram фото, на котором запечатлен с дочерью Владиславой. Он посвятил публикацию ее дню рождения – в это день дочери политика исполнилось 19 лет.

На фото 49-летний Ляшко запечатлен в образе Деда Мороза, а Владислава переодета в Снегурочку – во время съемки политик катал дочь на санках.

"Нашей дочери 19 лет. Лучший подарок от [святого] Николая", – написал Ляшко. 

"Замуж как можно скорее", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Летом 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал брак с Роситой Сайранен. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Владиславу (2002) и сына Александра (2020). 

Как пишет "Страна", в интервью Ляшко и его супруга говорили, что Владислава – их совместная дочь. Но ранее в декларациях политика она была указана как Горбенко Владислава Витальевна. В декларации за 2019 год политик впервые указал, что Владислава изменила фамилию и отчество, теперь она Ляшко Владислава Олеговна.

Теги: Олег Ляшко, дети, семья, Росита Сайранен
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