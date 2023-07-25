Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала, как выглядела утром перед началом свадебной церемонии

Жена футболиста также показала свадебное платье и фату.

"Мое утро невесты", – подписала она снимки.

Контекст:

Забарный состоит в отношениях со своей избранницей с 2018 года. Ангелина – дочь экс-супруги украинского ведущего Андрея Джеджулы, украинского блогера Юлии Леус от первого брака.

Футболист сделал предложение своей девушке осенью 2022 года. 5 июня 2023 года они поженились.

В июле 2023 года супруга Забарного сообщила, что стала дипломированным филологом, окончив Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.