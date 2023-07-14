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14 июля, 2023
 
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"Очень уютные стеночки, буду скучать". Жена защитника сборной Украины Забарного – дочь экс-жены Джеджулы похвасталась дипломом филолога

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Забарный женился на своей девушке Ангелине в начале июня
Забарный женился на своей девушке Ангелине в начале июня
Фото: angelinarr_ / Instagram

Супруга 20-летнего защитника сборной Украины по футболу Ильи Забарного Ангелина окончила Киевский национальный университет имени Шевченко и стала дипломированным филологом. Об этом она сообщила 14 июля в Instagram, разместив соответствующие фото.

"Очень жаль, что на мой студенческий путь выпала эпидемия коронавируса и война. Очно учились всего один семестр, но какой он был. Очень уютные стеночки родного университета, буду скучать", – написала супруга Забарного.

Контекст:

Забарный состоит в отношениях со своей избранницей с 2018 года. Ангелина – дочь экс-супруги украинского ведущего Андрея Джеджулы, украинского блогера Юлии Леус от первого брака. 

Футболист сделал предложение своей девушке осенью 2022 года. 5 июня 2023 года они поженились.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: образование, свадьба, Андрей Джеджула, Юлия Леус, Илья Забарный
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