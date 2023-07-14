"Очень уютные стеночки, буду скучать". Жена защитника сборной Украины Забарного – дочь экс-жены Джеджулы похвасталась дипломом филолога

"Очень жаль, что на мой студенческий путь выпала эпидемия коронавируса и война. Очно учились всего один семестр, но какой он был. Очень уютные стеночки родного университета, буду скучать", – написала супруга Забарного.

Контекст:

Забарный состоит в отношениях со своей избранницей с 2018 года. Ангелина – дочь экс-супруги украинского ведущего Андрея Джеджулы, украинского блогера Юлии Леус от первого брака.

Футболист сделал предложение своей девушке осенью 2022 года. 5 июня 2023 года они поженились.