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11 июля, 2023
 
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Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко

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Владимир Кличко не афиширует личную жизнь после расставания с Панеттьери
Владимир Кличко не афиширует личную жизнь после расставания с Панеттьери
Фото: klitschko / Instagram

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью, которое 11 июля опубликовано на сайте "Бабель", прокомментировал личную жизнь своего младшего брата, 47-летнего украинско боксера Владимира Кличко.

"О брате я не все, но многое знаю, поэтому хорошая новость для украинок: он пока не женился. Свободный человек",  сказал Виталий Кличко.

Он не стал конкретизировать, состоит ли его брат в отношениях с кем-либо.

Контекст:

Владимир Кличко в 2009 году начал встречаться с американской актрисой Хайден Панеттьери. Их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

После этого Владимир Кличко не афишировал личную жизнь. 

Осенью 2021 года Виталий Кличко рассказывал, что за дочерью его младшего брата присматривает их мать. 

Осенью 2022 года Панеттьери сообщила, что была вынуждена подписать документы о передаче права полной опеки над дочерью Владимиру Кличко. Она назвала это "самым душераздирающим моментом, который ей когда-либо приходилось переживать".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Кличко, Виталий Кличко
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