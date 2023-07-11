Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко

Владимир Кличко не афиширует личную жизнь после расставания с Панеттьери Фото: klitschko / Instagram

"О брате я не все, но многое знаю, поэтому хорошая новость для украинок: он пока не женился. Свободный человек", – сказал Виталий Кличко.

Он не стал конкретизировать, состоит ли его брат в отношениях с кем-либо.